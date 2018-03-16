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وزير الصحة يتفقد مستشفى شرم الشيخ بحضور أعضاء "السياحة العلاجية"

08:19 م الجمعة 16 مارس 2018
وزير الصحة يتفقد مستشفى شرم الشيخ بحضور أعضاء "السياحة العلاجية"

وزير الصحة يتفقد مستشفى شرم الشيخ

كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، مستشفى شرم الشيخ الدولي مصطحباً معه أعضاء اللجنة العليا للسياحة العلاجية.

جاء ذلك عقب حضوره الاجتماع الثاني للجنة العليا للسياحة العلاجية وذلك بمقر غرفة العمليات المتقدمة بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يعد صرحا طبيا ذات معايير وجودة عالمية لاستقبال المرضى المصريين، بالإضافة إلى مشاركتها في منظومة السياحة العلاجية.

مستشفى شرم الشيخ السياحة العلاجية وزير الصحة أحمد عماد راضي

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