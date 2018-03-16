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البابا تواضروس: خلط السياسة بالدين يفسد كلًّا منهما

08:20 م الجمعة 16 مارس 2018
البابا تواضروس: خلط السياسة بالدين يفسد كلًّا منهما

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكر

كتب- حسن مرسي:

أوضح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن السياسة من الأرض والدين من السماء واختلاطهما يفسد كلاًّ منهما.

وشبه "تواضروس"، خلال حواره ببرنامج "بالمختصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة، اختلاط الأمرين بوضع بيض وحجر في سلة واحدة، ما يكسر  البيض ويلوث الحجر، ويسبب خسارة الاثنين.

وأكد بابا الإسكندرية، أن السياسة لها خط، والدين له خط، والخطان لا يتقابلان.

البابا تواضروس الثاني انتخابات الرئاسة خلط السياسة بالدين

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