"الطاهر": على مؤسسات الدولة تغيير طريقة تعاملها مع الأطباء

كتبت-مروة شوقي:

طالب الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، مؤسسات الدولة بتغيير طريقة تعاملهم مع أطباء مصر.

وتابع الطاهر، خلال كلمته في الجمعية العمومية المنعقدة الآن بدار الحكمة، أن النقابة اتخذت قرارًا برفع المعاش النقابي من 700 إلى 800 جنيه، لافتا إلى أن الدمغة الطبية هي المورد الرئيسي لصندوق المعاش.

وأضاف الطاهر، أن هناك مشروعًا تقدمت بها النقابة، بشأن المسئولية الطبية، الذي يفرق بين المصاعفات الطبية والأخطاء المهنية والإهمال الطبي الجسيم، وعدم حبس الأطباء في قضايا أخطاء المهنة.

وتابع: "وافقت لجنة الصحة بالمجلس على المشروع، ولكن توقفت المناقشات لورود ملاحظات من وزارة العدل لتحفظها على بعض البنود".

ونوّه الطاهر، إلى أن النقابة تعكف حاليا على دراسة الملاحظات لاتخاذ ما يلزم حيالها.

ولفت إلى أن النقابة درست بدقة سلبيات قانون التأمين الصحي، وبصدد رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تمهيدًا للطعن بعدم دستوريته.

أما عن بدل العدوى، قال الطاهر: "لا يصح أن يحصل الطبيب على 60 قرشًا في اليوم بدل عدوى، والقضية موجودة في المحكمة، بعد طعن الحكومة على البدل".