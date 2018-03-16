منى مينا: اعتراف الدولة بنقص المستلزمات الطبية "ضرورة"

كتبت-مروة شوقي:

قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن على جميع مؤسسات الدولة الاعتراف بنقص المستلزمات الطبية، وهذا ضرورة، حتى لا يوضع الطبيب بين شقي رحى.

وطالبت مينا، خلال كلمتها في الجمعية العمومية للنقابة، المنعقدة الآن في دار الحكمة، بتوفير المسلتزمات مع عدم تحميل الطبيب أي مسئولية.

وتابعت: "طالبنا وزير الصحة بوضع قواعد للطبيب في حالة نقص المستلزمات لسد الحاجة وتمكينه من تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريض، وحتى لا يكون في موضع مسئولية".

جاء ذلك بعد تعقيب الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، الذي استعرض قضية الطبيب محمود ناصر، طبيب الزقازيق، لافتا إلى أدلة براءة الطبيب.

ونوه إلى أن السبب في تأجيل الحكم بالقضية، كثرة القضايا في أمن الدولة، مطالبا بتبني القضية على نطاق واسع.