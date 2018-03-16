أمين عام "الأطباء": 90 مليون جنية تكلفة زيادة المعاش النقابي لـ800 جنيه

كتبت- مروة شوقي:

عرض الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، تقريرًا عن أنشطة اللجان الموجودة بالنقابة في الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم.

وقال الأمين العام، إن زيادة المعاش النقابي لاتحاد المهن الطبية لـ800 جنيه، جاء بناءً على دراسة إكتوارية للخبير المالي.

وأوضح، أن صندوق اتحاد المهن الطبية، الذي يصرف منه المعاشات يأتي من الاشتراكات والدمغة الطبية والتي لم يلتزم به نحو 95%، ووضع الاتحاد خطة لضمان دفع الدمغة الطبية؛ لأن هذه الزيادة ستكلف الاتحاد 90 مليون جنيه.

وأضاف: "رفعنا خلال العام الماضي قضية ضد قانون ربط زيادة الأجور بموازنة الدولة، ومساواتنا بالفئات الأخرى، وكذلك قانون المسئولية الطبية الذي وافقت عليه لجنة الصحة، وأُرسل لوزارة العدل وندرس كافة الملاحظات لتعديل بعض أجزاء مشروع القانون".