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بدء "عمومية الأطباء" بعد اكتمال النصاب القانوني

02:51 م الجمعة 16 مارس 2018
بدء "عمومية الأطباء" بعد اكتمال النصاب القانوني

الدكتور حسين خيري

كتبت - مروة شوقي:

أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للأطباء، بمقر دار الحكمة، وبدء فعاليات الجمعية العمومية.

وقال خيري، مع بدء فعاليات الجمعية العمومية، إنه يتمنى الخروج من فعاليات الجمعية، بقرارات حكيمة لصالح الأطباء، معربا عن شكره لكل من شارك مع بدء التسجيل لاكتمال النصاب.

وتناقش الجمعية العمومية، العديد من النقاط، تشمل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد النقابة عليه، بالإضافة للنظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2016، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017، وموازنة النقابة التقديرية لعام 2018، والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2017.

كما تناقش الجمعية العمومية تطورات قضية الدكتور محمود ناصر وآليات دعمه والتضامن معه.

حسين خيري نقيب الأطباء الجمعية العمومية نقابة الاطباء

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"عمومية الأطباء" تعتمد ميزانية عام 2016

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