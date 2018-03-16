"عمومية الأطباء" تعتمد ميزانية عام 2016

كتبت-مروة شوقي:

اعتمدت الجمعية العمومية، لنقابة الأطباء ميزانية عام 2016، والتي راجعها الجهاز المركزي للمحاسبات وأبدى ملاحظاته عليها.

وأعربت منى محمد، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، عن شكرها وتقديرها للقائمين على نقابة الأطباء، لما يقدمونه من تعاون ملحوظ مع المركزي للمحاسبات.

وأضافت وكيل المركزي للمحاسبات، أن أهم توصيات الجهاز للقوائم المالية للنقابة لعام 2016، كانت تقديم تشريع جديد ببند تحديد رسوم الإدارية التي تعد محل جدل وانتقاد البعض لها لارتفاعها لعرضه على مجلس النواب، نظرًا لغياب التنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية بخصوص تلك الرسوم.

كما طالبت محمد، من أعضاء الجمعية العمومية، مناشدة البنوك إرسال شهادات توضح أرصدة النقابة في تلك البنوك، لامتناع بعضها عن إرسال تلك المعلومات.

واستطردت: "يحب وضع بند للرقابة على الإعانات التي تصرف وتسجيلها بالرقم القومي في الشبكة الإلكترونية الخاصة بالنقابة، علاوة على الاهتمام بحجم الدعاية للتبرعات، نظرا لتقلص حجم التبرع للنقابة في 2016 لنصف مليون جنيه، مقارنة بالسنوات الأخرى التي وصل حجم التبرعات فيها إلى 2و3 ملايين جنيه".