أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 مريم عبد السلام شهادة أمان سد النهضة محمد صلاح

ضبط راكب أخفى 1600 قرص ترامادول بحقائبه في مطار القاهرة

01:08 م الجمعة 16 مارس 2018
ضبط راكب أخفى 1600 قرص ترامادول بحقائبه في مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

ضبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، راكبًا مسافرًا على الطائرة السعودية المتجهة إلى الرياض، ومعه 1600 قرص مخدر من عقار الترامادول؛ لبيعها هناك وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم إن الخدمة على جهاز كشف الحقائب، اشتبهت في وجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها، عثر داخل المواسير الحديدية الداعمة لجوانبها وأرضيتها على حوالي 1600 قرص ترامادول مخدر.

وأمر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية، وإلغاء سفر الراكب.

ضبط راكب ترامادول مطار القاهرة السعودية

الخبر التالى:

تأجيل عمومية "الصحفيين" لعدم اكتمال النصاب القانوني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان