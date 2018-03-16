ضبط راكب أخفى 1600 قرص ترامادول بحقائبه في مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

ضبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، راكبًا مسافرًا على الطائرة السعودية المتجهة إلى الرياض، ومعه 1600 قرص مخدر من عقار الترامادول؛ لبيعها هناك وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم إن الخدمة على جهاز كشف الحقائب، اشتبهت في وجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها، عثر داخل المواسير الحديدية الداعمة لجوانبها وأرضيتها على حوالي 1600 قرص ترامادول مخدر.

وأمر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية، وإلغاء سفر الراكب.