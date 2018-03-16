تأجيل عمومية "الصحفيين" لعدم اكتمال النصاب القانوني

كتب- مصطفى علي:

أجل مجلس نقابة الصحفيين اليوم الجمعة، 16مارس2018، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية، إلى يوم الجمعة 30مارس الحالي؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة 35 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، وفق المادة 34 من قانون النقابة.

وقال حاتم زكريا، السكرتير العام، إن النقابة أرسلت دعوة الجمعية العمومية مرفق معها "CD"، يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.

وأضاف زكريا، أن النقابة نشرت الدعوة في جريدتي الأهرام، والأخبار، طبقًا لقانون النقابة، وأرسلت إيميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، مشيرا إلى أن النقابة وفرت نسخًا مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة والمؤسسات الصحفية.​