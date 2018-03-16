قصة 6 ملايين دولار في الأزمة بين "الحياة" و"mbc"

القاهرة- مصراوي:

تصاعدت أزمات قناة الحياة، بعد إعلان مجموعة قنوات "إم بي سي" الحجز على جميع العلامات التجارية لقنوات الحياة لصالح mbc بسبب مديونياتها البالغة 6 ملايين دولار، في وقت تشهد فيه القناة أزمات متلاحقة سبقها حصول شركة كنج توت على حكم من المحكمة الاقتصادية بالحجر على كافة العلامات التجارية للقناة، فضلا عما يحيط بالقناة من أزمات داخلية تسببت في استقالة هالة سرحان من رئاسة القناة.

وتعقيبا على حجز mbc على العلامات التجارية لشبكة تلفزيون الحياة، قالت إدارة قنوات الحياة، إن هذا الحجز عن حكم تحكيم صادر ضد سيجما للإعلام كحجز تحفظي غير تنفيذي أو نهائي.

وكشفت الحياة أن هناك دعوى رفعتها سيجما بعدم الاعتداد بالحجز لوجود طعن بالبطلان على حكم التحكيم، ومرجح إلغاؤه وبما لا يخل بأصحاب الحقوق في صفقة بيع أصول شبكة قنوات الحياة.

يذكر أن مجموعة قنوات "إم بى سى" كانت قد أعلنت الحجز على جميع العلامات التجارية لقنوات الحياة لصالح mbc، وأصدرت الشبكة بيانا أمس جاء فيه: "أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية قرارا بالحجز على كافة العلامات التجارية المملوكة لشبكة قنوات الحياة لصالح شركة mbc وشركة " او سى برودكشن "، وذلك وفاء لمديونية على قنوات الحياة تزيد عن 6 ملايين دولار".

وجاء قرار المحكمة حمل رقم 9 لسنة 2018، بناءً على الطلب المقدم من المستشار ثروت عبد الشهيد –المستشار القانونى لقنوات mbc، بما سوف يضع صفقة بيع قنوات الحياة التي قام بها مالكها السيد البدوى فى مهب الريح، حيث أن العلامات التجارية لقنوات الحياة هى "عصب" الصفقة التى تمت قبل عدة أشهر دون تسوية مديونيات شبكة قنوات الحياة مع دائنيها من شركات أخرى فى مقدمتها قنوات mbc.

وصدر الأمر في مواجهة وزارة التموين والتجارة الداخلية المسؤولة عن العلامات التجارية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وشركة نايل سات، ومدينة الإنتاج الإعلامى.

كما شهدت الصفقة منذ بيعها وحتى الآن صدور عدة أحكام قانونية حصل عليها المستشار ثروت عبد الشهيد المستشار القانونى لقنوات mbc، منها إلزام عدد من البنوك المصرية بالكشف عن الحسابات البنكية لشركة سيجما المالكة لقنوات الحياة، وأيضا الحسابات البنكية للسيد البدوى صاحب القناه وأسرته، بالإضافة إلى أحكام التحكيم الدولية التي جاءت لصالح mbc ".

وكانت شركة "كينج توت"، أعلنت في وقت سابق، أن المحكمة الاقتصادية قضت بتوقيع الحجر التنفيذي علي كافة العلامات التجارية الخاصة بشركة سيجما للإعلام (شبكة قنوات تليفزيون الحياة) رقم 486 نفاذا للأمر الوقتي رقم (1) لسنة 2018 تنفيذ القاهرة الاقتصادية، وبناءً عليه فقد تم وقف أي تعامل على جميع العلامات التجارية للحياة، تمهيدا لاتمام إجراءات البيع الجبري لهذه العلامات لاقتضاء الدين المقضي به بأحكام التحكيم النهائية الصادرة من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد مالك شبكة قنوات الحياة.