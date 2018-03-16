وزيرة الهجرة: حق مريم "المعتدى عليها ببريطانيا" لن يضيع

كتبت- عايدة رضوان:

وصفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفاة مريم حاتم مصطفى - الطالبة المصرية المقيمة بمدينة نوتنجهام الإنجليزية إثر تعرضها للاعتداء والسحل على يد 10 فتيات من أصول أفريقية - بالحادث المؤسف الذي عصر قلوب المصريين جميعًا.

وأكدت مكرم، في تصريحات لها، لقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن السفارة المصرية بإنجلترا تتابع مجريات الحادث عن كثب منذ اللحظة الأولى، فضلًا عن تولي محام مصري القضية، مشددةً: "حق مريم لن يضيع".

وأضافت - فيما يخص المعتديات على الفقيدة - أنهن كن موضوعات تحت الإقامة الجبرية في بيوتهن نظرًا لأنهن قاصرات، إلا أن الوضع اختلف بعد وفاة المعتدى عليها، وتم اتهامهن بالقتل.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن إهمال المستشفى المعالج لحالة مريم سيتخذ في الاعتبار، نظرًا لأن المشفى وافق على خروجها عقب ساعة واحدة من وصولها رغم وجوب متابعة الحالة.

يذكر أن مريم حاتم مصطفى، تعرضت لاعتداء من قبل 10 فتيات بريطانيات من أصول إفريقية، في مدينة نوتنجهام، إذ سحلتها الفتيات مسافة نحو 20 مترًا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة، ما تسبب لها في إصابات جسيمة، إلى أن وافتها المنية عقب 12 يومًا من وقوع الحادث.