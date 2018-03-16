بالصور- وكيل الأزهر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بسفارة مصر باليابان

وكيل البرلمان مطالبًا المصريين بالمشاركة في الانتخابات: "انزلوا علشان

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كتب - محمود مصطفى:

أدلى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي بدأت الجمعة بمقر السفارة المصرية باليابان.

وزار شومان، اليابان بدعوة من وزارة الخارجية اليابانية المشاركة في ملتقى "التطرف العنيف في الشرق الاوسط وسبا مواجهته"، الذي عقد على مدار أربعة أيام بالعاصمة طوكيو.

وقال شومان في تصريحات له: " أدليت بصوتي قبل قليل، في الانتخابات الرئاسية التي بدأت الجمعة، بدعوة من السفير أيمن كامل سفير مصر في اليابان".

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، ويستمر لمدة 4 أيام.