رسمياً.. عودة الرحلات بين القاهرة وموسكو 12 أبريل

كتب - طه عبيد:

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة قررت تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو، اعتبارا من ١٢ أبريل المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس من خلال أحدث طائراتها في الأسطول.

وأضاف "مسلم" في بيان اليوم الجمعة، أن الشركة انتهت تمامًا من الحصول على كل الموافقات الخاصة بتصاريح الهبوط في مطار موسكو، وانتهى مدير مكاتبها هناك من كل الترتيبات واستخراج تصاريح العمل للموظفين.