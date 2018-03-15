وزيرة الثقافة: تنظيم أسبوع ثقافي مصري في "وجدة" المغربية

(أش أ):

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، إنها اتفقت مع نظيرها المغربي محمد الأعرج، على إقامة أسبوع ثقافي مصري في مدينة "وجدة" المغربية التي تم اختيارها عاصمة للثقافة العربية خلال عام 2018.

وأضافت عبدالدايم - في تصريح على هامش مشاركتها في ختام فعاليات (الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017) اليوم الخميس - أن عروض الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة تعكس الجهد المميز الذي تبذله الوزارة في سبيل تقديم المستوى الأفضل للأداء والحفاظ على روح الثقافية المصرية.

وأوضحت أن العروض الفنية والفعاليات الثقافية من العوامل المهمة للترويج السياحي، ولفتت إلى التجاوب الكبير للسياح الأجانب مع العروض الفنية التي تقدم في ساحات وميادين مدينة الأقصر.

يشار إلى أن وزير الثقافة شهدت، في وقت سابق اليوم، ختام فعاليات (الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017) التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وزير الثقافة المغربي.