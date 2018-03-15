10 مشاهد تلخص الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة بحضور السيسي

كتب- عمر مصطفى:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، وقائع الندوة التثقيفية السابعة والعشرين التي نظمتها القوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم .

ويرصد مصراوي 10 مشاهد من الندوة كالتالي:

منزلة الشهيد عند الله

بدأت وقائع الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ثم ألقى فضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري، محاضرة بعنوان "منزلة الشهيد عند الله"، أشار فيها إلى المكانة الرفيعة التي يكرم بها الله عباده الذين أختصهم بالشهادة هم وأهلهم، موضحاً أن الشهداء الحق هم من يدافعون عن الأوطان ويقدمون أرواحهم من أجل أن ينعم غيرهم بالحياة والأمن والاستقرار، وليس من يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويسعون إلى القتل والترويع وتخريب الأوطان.

مشوار البطولة

شاهد الرئيس فيلما تسجيلياً من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنون "مشوار البطولة "، تناول نماذج مشرفة لبطولات وتضحيات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الوطن وحماية شعبه العظيم.

بطولات وأمجاد الشهداء

تضمنت الندوة فقرة بعنوان "بطولات وأمجاد الشهداء ذكريات لاتنسى"، تحدث خلالها المقدم أ.ح محمود على هلال، أحد أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء عن عملية تحرير جثمان المقدم شهيد بطل شريف عمر، أثناء إحدى المداهمات برفح بعد محاولة يائسة من العناصر الإرهابية الاستيلاء على جثمان الشهيد إلا أن بسالة الأبطال وصمودهم لم تمكنهم من ذلك، كما تم القضاء على جميع العناصر التكفيرية.

كما تحدثت والدة الشهيد البطل العقيد أ.ح محمد سمير إدريس، وزوجة الشهيد البطل المقدم أ.ح أحمد محمود شعبان، ووالدة الشهيد البطل الملازم أول أحمد خالد زهران، عن بعض المواقف التي لا تنسي في حياة هؤلاء الأبطال الذين لبوا نداء الواجب، وكانوا طوال حياتهم نموذجًا للقيم والمبادئ الأصيلة، وقدوة يُحتذى بها لكل من حولهم في الإيمان والوفاء وحب الوطن.

أم شهيد عمرها 100 عام

صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيدة عصمت أحمد إبراهيم حموده، والدة أحد شهداء معركة السويس، والتي تبلغ من العمر مائة عام تلبية لرغبتها.

في رحاب الشهداء

قدم الشاعر فاروق جويدة، محاضرة بعنوان "في رحاب الشهداء"، تخللتها قصيدة شعرية بعنوان "عانقي شهداءك"، جسد خلالها بطولات وأمجاد شهداء الوطن على مر الحروب التي خاضتها، ومكانة الشهداء الغالية في قلب كل مواطن مصري عاشق لوطنه.

فقرة فنية

شملت الندوة، فقرة فنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، قدم خلالها الفنان صابر الرباعي والفنان محمد فؤاد، مجموعة من الإغاني الوطنية بعنوان "سلام يادفعة"، و"هوه ده"، عبروا خلالها عن المشاعر الوطنية الصادقة التي تجول بخاطر كل مواطن مصري عاشق لوطنه وقواته المسلحة.

تكريم أسر الشهداء

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والعطاء خلال معارك الاستنزاف، وحرب أكتوبر المجيدة، وتكريم عدد من الشهداء أبطال القوات المشاركة في العملية الشاملة سيناء 2018، الذين استشهدوا خلال المواجهات التي تخوضها قوات إنفاذ القانون لتطهير أرض سيناء الغالية.

تكريم الأم المثالية

كما كرم الرئيس، الأم المثالية والأب المثالي، لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة، وعبرت مجموعة من أمهات الشهداء المكرمات بكلمات تفيض بالعطاء وحب الوطن مست قلوب الحاضرين.

وصول كأس العالم

استقبلت القاعة الرئيسية لمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، "كأس العالم" والوفد المرافق له، في زيارة استثنائية، للدول المشاركة في البطولة العالمية التي تنطلق في روسيا يونيو الجاري 2018، وسط حفاوة شديدة وسعادة بالغة من الحاضرين، متمنين للمنتخب الوطني تحقيق المزيد من الإنجازات خلال البطولة بعد غياب 28 عامًا.

صورة تذكرية

في ختام الندوة حرص الرئيس السيسي، يرافقه ممثلي الفيفا، المرافقين للكأس، خلال رحلته إلى مصر بالتقاط، صورة تذكارية مع كأس العالم.

حضر الندوة الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورموز من الصحافة والإعلام، وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وطلبه الجامعات المصرية.