"الطيران المدني" تناقش إعادة الرحلات الجوية إلى أربيل بالعراق

كتب - طه عبيد:

تناقش سلطات الطيران المدني المصري، اليوم الخميس، خطة عودة الطيران بين مطار القاهرة الدولي ومطار أربيل بالعراق، بعد أن قررت السلطات العراقية فتح مطاري السليمانية وأربيل للطيران الدولي بشكل رسمي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، في بيان صحفي، بفتح مطاري السليمانية وأربيل للطيران الدولي بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالسيطرة الاتحادية على المطارين.

وأكدت مصادر بالطيران المدني، أنه من المتوقع عودة الطيران بين مطاري مصر وأربيل قريبا.

يذكر أن سلطات الطيران المدني المصري أعلنت وقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، بعد تلقيها إخطارا من سلطات الطيران المدني العراقية بوقف الرحلات، وتنظم مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيا بين القاهرة وأربيل.​