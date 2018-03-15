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حزب الأحرار يطالب باستدعاء السفير البريطاني في واقعة "مريم"

04:00 م الخميس 15 مارس 2018
حزب الأحرار يطالب باستدعاء السفير البريطاني في واقعة "مريم"

مريم عبدالسلام

كتب- محمد نصار:

طالب الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، باستدعاء السفير البريطاني وإبلاغه غضب وعدم رضا واستياء المصريين مما حدث من تعدٍ واضح وصارخ على حياة المواطنة المصرية مريم عبدالسلام، ما تسبب في النهاية إلى موتها نتيجة الاعتداء عليها في مدينة نوتنجهام البريطانية.

وأضاف نجيب، في بيان، اليوم الخميس، أنه لابد من موقف مصري حازم تجاه بريطانيا في هذه القضية.

وتوفيت الطالبة المصرية المقيمة في بريطانيا مريم عبدالسلام، بعد أيام من الاعتداء الوحشي عليها وسحلها في أحد شوراع بريطانيا.​

مدحت نجيب حزب الأحرار السفير البريطاني مريم عبدالسلام

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