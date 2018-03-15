إحباط تهريب كتب ومخطوطات دينية نادرة لإنجلترا بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك الصادر بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، محاولة تهريب كتب ومجلدات ومخطوطات نادرة إلى إنجلترا، تعود لأسرة محمد علي، بالمخالفة لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته بالقانون 200 لسنة 2014.

وقالت مصادر صحفية، بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البوليصة رقم 07/77495154، اشتبه محمد السيد مأمور الحركة في 4 طرود بوزن 978 كجم، مصدرة لإنجلترا على طائرة مصر للطيران، تضم أعمالًا فنية ومستلزمات إكسسوارات وديكور مستعملة.

وأضافت المصادر، أن الجمار شكلت لجنة من أحمد طلعت مأمور التعريفة تحت إشراف أحمد أبوالفضل مدير إدارة الحركة، وتبين وجود بعض الأشياء التي تحمل صفة أثرية، وتم إخطار الوحدة الأثرية بالمطار، وتشكيل لجنة من الآثار والجمارك لمعاينة وكشف الطرود، تبينت وجود 2 مكيال خشب مصفحة، و4 سندات ورقية و4 زراير من المعدن، وقررت اللجنة مصادرتها لصالح وزارة الآثار.

وقالت المصادر، إنه عثر على مجلة تذكارية و3 شهادات دراسية و2 وثيقة حكومية و 4 أظرف، وقررت اللجنة أنها تخضع لقانون المخطوطات، وقررت مصادرتها لصالح دار الكتب والوثائق القومية.