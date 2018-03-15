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برلمانية: حق "مريم" لن يضيع ولابد من محاكمة الجناة

01:50 م الخميس 15 مارس 2018
برلمانية: حق "مريم" لن يضيع ولابد من محاكمة الجناة

مريم عبدالسلام

كتبت- هند الشامي:

أدانت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، جريمة الاعتداء الوحشية البشعة التي تعرضت لها الطالبة المصرية "مريم عبدالسلام" في نوتنجهام البريطانية، والتي وافتها المنية عصر أمس الأربعاء بالمستشفى التي تعالج بها جراء الاعتداء الآثم إلى جانب الإهمال الطبي والتقاعس من جانب المستشفى تجاه "مريم" والذى يثير الشكوك حول هذه الجريمة.

وقالت فراج، في بيان اليوم الخميس، إن حق "مريم" لن يضيع في ظل الانتهاك والاعتداء المستمر على حقوق الإنسان، لافتة إلى أنها علمت أن هناك حالة أخرى مشابهة لها، مطالبة بالقصاص العادل للطالبة مريم وسرعة محاكمة الجناة .

وتقدمت فراج بخالص التعازى لأسرة المواطنة مريم عبدالسلام متمنية أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.​

شيرين فراج مجلس النواب محاكمة مريم عبدالسلام

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برلمانية: حق "مريم" لن يضيع ولابد من محاكمة الجناة

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