طلب إحاطة في "النواب" بشأن الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب، بجهود الهئية العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وقدرتها على ضبط أكثر من 13 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال يومين في 9 محافظات، وهي الفيوم والبحيرة والدقهلية والمنيا وكفر الشيخ وسوهاج ودمياط والقليوبية وأسيوط.

وطالب أبوجاد، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس؛ لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والصحة والتموين والتجارة الداخلية، بضرورة تكثيف الرقابة على جميع منافذ بيع اللحوم والدواجن؛ للتأكد من سلامة اللحوم والدواجن للحفاظ على صحة المواطنين.

وتساءل عن الحملات التي شنتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على باقي المحافظات والكميات الفاسدة من اللحوم والدواجن، مطالبا بتوقع أقصى العقوبات على جميع المخالفين حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرة.​