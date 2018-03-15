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زوجة الشهيد عادل رجائي تقدم التحية العسكرية للسيسي أثناء تكريم زوجها

01:48 م الخميس 15 مارس 2018
زوجة الشهيد عادل رجائي تقدم التحية العسكرية للسيسي أثناء تكريم زوجها

زوجة الشهيد عادل رجائي تقدم التحية العسكرية للسيسي

كتبت- ياسمين محمد ومي مدحت:

قدمت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، زوجة الشهيد اللواء أركان حرب عادل رجائي، التحية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لزوجها الشهيد.

جاء هذا خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة المنعقد اليوم، لتكريم عدد من شهداء قوات الجيش والشرطة.

واغتيل الشهيد العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة شمال سيناء، أثناء خروجه من منزله بمنطقة العبور، وكان المسؤول عن تنفيذ "هدم الأنفال" وإغراقها بالمياه، أنثاء خدمته فيمدينة رفح.

عادل رجائي سامية زين العابدين تكريم أسر الشهداء الندوة التثقيفية الرئيس السيسي

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