المفتي مشيدًا بجهود وزارة الخارجية: مصر تمتلك أداة تحمي مصالح الوطن

كتب – محمود مصطفى:

هنَّأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سامح شكري، وزيرَ الخارجية، والسفراء وجميع العاملين في السلك الدبلوماسي المصري بمناسبة احتفال وزارة الخارجية بيوم الدبلوماسية المصرية، الذي يوافق الـ15 من مارس كل عام.

وأشاد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الخميس، بالجهود الدبلوماسية المصرية في بيان وتوضيح ما يحدث من نقلة حضارية إلى العالم الخارجي، والرد على الادعاءات المغلوطة وتصحيح الصورة الخاطئة التي دأب بعض أبواق الإعلام الدولي على الترويج لها. والعمل عل إيضاح الحقائق عن الوضع في مصر عبر تواصلها مع مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية في تلك الدول، ودورها الريادي في مكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد المفتي، أنه يشعر بالفخر بأن دولته تمتلك أداة دبلوماسية قوية، استطاعت على مر العصور أن تحمي مصالح الوطن وتذود عنه المخاطر والأضرار، وأن تضع مصر في موقع دولي يليق بحضارتها ومكانتها الإقليمية والدولية.

ودعا المفتي جموعَ الشعب المصري بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المهمة إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تسعى الجماعات والتنظيمات الإرهابية لترويجها خلال هذه الفترة من تاريخ الوطن، بهدف إحداث البَلبلة ونشر الفوضى في المجتمع المصري، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية.

ودعا المفتي كافة فئات الشعب المصري وأفراده إلى مساندة ودعم جهود وزارة الخارجية في تحسين صورة مصر في الخارج ومواجهة المغالطات المنتشرة في صفحات ومنابر الإعلام الدولي، والعمل على الترويج السياحي والاقتصادي والاستثماري لمصر حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.