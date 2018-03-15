الجمعية المصرية لحقوق الإنسان: نتبنى قضية فتاة بريطانيا المُعتدى عليها

كتب- محمد نصار :

أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، دعمها الكامل لقضية المواطنة مريم عبدالسلام، ذات الـ18 ربيعًا، ضحية الاعتداء الوحشي والسحل من قبل 10 فتيات، والتي سقطت مصابة بجروح خطيرة من جراء هذا الاعتداء والسحل لمسافة تزيد علي 20 متر وفقاً للوارد برواية الشهود حول الواقعة، وفي أحد من الشوارع المزدحمة بالمارة والتي تمكنت من الهرب بمساعدة أحد الأشخاص والاختفاء بإحدى الحافلات، إلا أن هذا لم يمكنها من الهروب من مطاردة الجناة وتكرار والاعتداء عليها بالضرب مرة أخرى حتى فقدت وعيها.

وقال محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن هذا الموقف غير مبرر وغير مقبول في واحدة من الدول التي من المفترض أنها تتمتع بقدر من الأمن والأمان واحترام حقوق كافة الأشخاص أياً ما كان انتمائهم الديني أو العرقي، وهو ما يجعلنا بمواجهة حالة غير معهودة او مقبولة من التعامل مع المصريين بالخارج، وهو ما يستلزم منا تحرك دبلوماسي وقانوني وشعبي غير عادى تجاه تلك الواقعة المؤسفة .

وأعلن البدوي، في بيان، اليوم الخميس، أنه ينضم بقوة إلى فريق الدفاع المكون برئاسة علاء عابد المحامي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، في تحركه الإيجابي والواعي تجاه دعم موقف أسرة الضحية في الحفاظ على كافة حقوقها، وسرعة ملاحقة وضبط الجناة وكشف كل ما يحيط بتلك الجريمة من غموض، وابتداء حماية حقوق المواطنة المصرية الضحية التي سقطت ضحية للعنف.

وتساءل: أين الأمن الإنجليزي من حق مريم في الحياة؟ وهو في مقدمة الحقوق الإنسانية التي كفلت لها المواثيق الدولية الاحترام والحماية، وكان من باب أولى حماية الأبرياء في شوارع بريطانيا بدلاً من السعي نحو حماية إيواء مطاريد الجماعات الإرهابية، وصياغة التقارير الكاذبة حول الحقوق والحريات بالداخل المصري، متابعا: أين انتم من واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية مريم؟​