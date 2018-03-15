السيسي لمحمد فؤاد: "احنا نفذنا عهدنا وانتوا لسه عليكم عهد"- فيديو

كتبت- ياسمين محمد ومي مدحت:

ذكّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنان محمد فؤاد، بموقف حدث بمسرح الجلاء عام 2013، قائلًا: "أنا بافكر محمد فؤاد والمجموعة اللي كانت موجودة في مسرح الجلاء 2013، لما قولتولنا يعني انتوا هتتخلوا عننا وتسيبونا، فقولنالكم هنموت ومش هنسيبكم، واحنا وفينا بعهدنا".

وأضاف الرئيس –خلال كلمته التي وجهها للفنان محمد فؤاد الذي شارك بأغنية وطنية خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة المنعقدة اليوم الخميس- قائلًا: "انتوا كمان عليكم عهد لينا، احنا أنجزنا وعدنا وانتوا عليكم تنجزوا عهدكم ووعدكم، زي ما احنا ما اتخليناش انتوا كمان ما تتخلوش".

وتابع السيسي: "الحب مش هيعمل حاجة، احنا كلنا بنحب بلدنا لكن لما حبيناها قدمنا نفسنا، مصر أحسن مني وكل اللي فيها أحسن مني، أنا بس بفكرك وبفكر كل المصريين بالأيام دي كانت صعبة إزاي وكانت الظلمة كبيرة وماكنش فيه أمل، والدولة كانت بتضيع، كنا مهددين بحرب كبيرة كلنا، النهارده بعد المدة دي كلها بدم الناس اللي عند ربهم البلد دلوقتي بقت بلد صامدة قوية وبفضل الله قادرة".

وكرر السيسي رسالته لمحمد فؤاد: "لسه عليكم عهد كلموا عهدكم".