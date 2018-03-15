رئيس القابضة للكهرباء يشهد تخريج 38 متدربًا من دول حوض النيل

كتب- محمد صلاح:

شهد المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع، اليوم الخميس، احتفالية تخريج عدد 38 متدربًا من دول حوض النيل في ثلاثة برامج تدريبية تحت عنوان "نظام سكادا لشبكات التوزيع"، "تكنولوجيا طاقة الريح وتحسين كفاءة الطاقة"، "وعقود مشروعات البنية التحتية".

وأوضح المهندس جابر دسوقي، أن هذه البرامج التدريبية شملت عددًا من المتدربين من دول حوض النيل وهي: "بوروندى، جيبوتى، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، والصومال، وأوغندا".

وأضاف، أن هذه البرامج تأتي ضمن عدد من الدورات التدريبية الجارى تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذي يتبناه القطاع ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بدول حوض النيل في مجالات الكهرباء في مصر سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول في مختلف مجالات الطاقة.

وأكد في الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفالية أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تلك البرامج التدريبية منذ عام 2007، وذلك مع دولتى السودان وإثيوبيا، وتقدم الوزارة في الوقت الحالى التدريب لدول حوض النيل والقرن الأفريقى، وذلك لتبادل المعرفة حول كل مجالات الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع بالإضافة إلى المجالات الإدارية.

وأكد أن قطاع الكهرباء يستمر في تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكل الأطراف، من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.

وأعرب عن أمله في نقل المتدربين المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالي لقطاع الكهرباء في بلادهم.

كما أعرب عن رغبته في دعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل كافة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال ترشيح المشارك المناسب لحضور البرامج التدريبية التي يقوم بتنظيمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

وتخلل هذه الدورات التدريبية عددًا من الزيارات الميدانية لمواقع مشروعات الكهرباء، كما تم زيارة عدد من المواقع السياحية على أرض مصر.

وأعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى في إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التي اكتسبوها من مصر إلى بلادهم.

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