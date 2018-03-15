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السيسي يلبي طلب "أم شهيد" تبلغ من العمر 100 عام - فيديو

12:03 م الخميس 15 مارس 2018
السيسي يلبي طلب "أم شهيد" تبلغ من العمر 100 عام - فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

 كتب- محمد نصار ومي مدحت: 

لبى الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب عصمت أحمد إبراهيم حمودة، والدة أحد شهداء القوات المسلحة والشرطة، والتي تبلغ من العمر 100 عام، في مصافحته.

واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء الدورة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة، لطلبها على الفور، وذهب إليها في مكانها، متحدثا إليها ومقبلا يديها.

واستشهد ابن السيدة عصمت، الأكبر وكان ضابطا بالشرطة في معركة السويس، وولدها الثاني كان ضابط صف بالقوات المسلحة، توفي بعد أخيه بـ 6 أشهر في محل عمله، وبعد سنوات قلائل توفي زوجها، ورغم هذه المعاناة لم تفقد إيمانها بالحياة.​

السيسي شهداء القوات المسلحة أهالي الشهداء الندوة التثقيفية

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