اليوم.. شيخ الأزهر يلتقي رئيس البرتغال في لشبونة

كتب - محمود مصطفى:

يشهد يوم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في العاصمة البرتغالية لشبونة، نشاطًا مكثفًا.

وقالت المشيخة في بيان لها اليوم الخميس، إن الإمام الأكبر سيلتقي رئيس جمهورية البرتغال ورئيس البرلمان ووزير الخارجية أوجستو سانتوس سيلفا، ويلقي كلمة مهمة في الاحتفال الذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية، أكبر جامعات البرتغال، ترحيبا بشيخ الأزهر.

ولفتت المشيخة، إلى أن هذه اللقاءات تركز على تنسيق الجهود بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والسياسية البرتغالية من أجل التأكيد على قيم السلام والتعايش والحوار .

واستهل الإمام الأكبر، زيارته للبرتغال مساء أمس بلقاء عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية وأعضاء الجالية الإسلامية في لشبونة، مؤكدا أن الأزهر الشريف هدفه البحث عن السلام والدعوة إليه والتمكين منه شرقا وغربا وإزالة ما بين الأديان والمذاهب من صراعات مفتعلة.

و أصدرت الحكومة البرتغالية مساء أمس بيانا رسميًّا، رحَّبت من خلاله وزير الخارجية البرتغالي «أوجستو سانتوس سيلفا» بزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إلى لشبونة.