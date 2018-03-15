أكثر الكلمات إنتشاراً

مريم عبد السلام انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد سد النهضة العملية الشاملة 2018 شهادة أمان محمد صلاح الدوري المصري

برلمانية: تواصل الرئيس مع المصريين سر حب الملايين له

10:25 ص الخميس 15 مارس 2018
برلمانية: تواصل الرئيس مع المصريين سر حب الملايين له

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن سر حب ملايين المواطنين للرئيس السيسي والذى يظهر في المؤتمرات والندوات؛ نتاج التواصل الدائم مع المواطن المصري سواء من خلال الزيارات أو البيانات الإعلامية ما خلق وعيًا شعبيًا وسياسيًا وظهيرًا لمصر من خلال التنمية السياسية التي عانى المواطن المصري من تجريفها طيلة عقود سابقة.

وأضافت في مؤتمر بشبرا الخيمة تحت عنوان المواطنة والوطن، أمس الأربعاء، أن المواطن المصري يعلم الآن الوضع الاقتصادي لمصر ويعلم حجم المؤامرات التي تحاك بمصر، ويساعد فى التنمية من خلال تبرعات أو دعم عيني أو من خلال نزوله ومشاركته في الانتخابات.

يذكر أن المؤتمر من تنظيم نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، وبحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة القليوبية ووكلاء الأوقاف والأزهر وعدد كبير من كهنة الايبارشية.

 

الرئيس السيسي سولاف درويش مجلس النواب شعبية السيسي

الخبر التالى:

زيادة المعاش أعضاء المهن الطبية إلى 800 جنيه أول يوليو

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان