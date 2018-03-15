برلمانية: تواصل الرئيس مع المصريين سر حب الملايين له

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن سر حب ملايين المواطنين للرئيس السيسي والذى يظهر في المؤتمرات والندوات؛ نتاج التواصل الدائم مع المواطن المصري سواء من خلال الزيارات أو البيانات الإعلامية ما خلق وعيًا شعبيًا وسياسيًا وظهيرًا لمصر من خلال التنمية السياسية التي عانى المواطن المصري من تجريفها طيلة عقود سابقة.

وأضافت في مؤتمر بشبرا الخيمة تحت عنوان المواطنة والوطن، أمس الأربعاء، أن المواطن المصري يعلم الآن الوضع الاقتصادي لمصر ويعلم حجم المؤامرات التي تحاك بمصر، ويساعد فى التنمية من خلال تبرعات أو دعم عيني أو من خلال نزوله ومشاركته في الانتخابات.

يذكر أن المؤتمر من تنظيم نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، وبحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة القليوبية ووكلاء الأوقاف والأزهر وعدد كبير من كهنة الايبارشية.