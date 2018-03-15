رئيس الوزراء يغادر إلى ألمانيا للاطمئنان على حالته الصحية

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء متجها إلى ألمانيا في زيارة سريعة تستغرق عدة أيام؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن السلطات أنهت إجراءات سفر رئيس الوزراء من استراحة كبار الزوار الحكومية، على رحلة شركة مصر للطيران المتجهة إلى فرانكفورت، وكان في وداعه بالمطار عدد من قيادات مجلس الوزراء.