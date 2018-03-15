محافظ الجيزة يبحث مع سفير "نيبال" التعاون في مجالي الثقافة والشباب

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كتب- السيد الحراني:

استقبل اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الأربعاء، سفير دولة نيبال بالقاهرة هبيندرا براصاد إيريال لبحث أوجه التعاون بين الطرفين.

وقال الدالي، في تصريحات له أن اللقاء ناقش مدى إمكانية تحرير مذكرة تفاهم واتفاقية توأمة بين محافظة الجيزة وأحد الأقاليم الكبرى بدولة نيبال في مجالات الثقافة والشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة ترحب بأي تعاون وتبادل خبرات.

وأضاف أن السفير أبدى إعجابه بإمكانيات المحافظة من كافة النواحى السياحية والأثرية وإحتوائها على مناطق صناعية واستثمارية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدالي، السفير درع المحافظة كهدية تذكارية، كما قام السفير بإهداء المحافظ كتاب يتضمن أهم المعالم السياحية بدولة نيبال.