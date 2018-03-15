السيسي يهنئ المستشارة الألمانية بعد انتخابها لولاية رابعة

كتب- عمر مصطفى:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمناسبة إعادة انتخابها لفترة ولاية رابعة، متمنياً لها مزيداً من التقدم والنجاح، وبما يحقق طموحات وأمال الشعب الألمان.

وأشاد السيسي، بعمق ومتانة العلاقات المصرية الألمانية وسعى الدولتين لتعزيزها وتحقيق مزيد من التعاون على مختلف الأصعدة -حسبما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

كان البرلمان الألماني، انتخب أنجيلا ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، مستشارة لألمانيا لفترة ولاية رابعة.

وحصلت ميركل 63 عاما أمس الأربعاء على 364 صوتا من إجمالي 688 من أصوات نواب البرلمان.