أكثر الكلمات إنتشاراً

مريم عبد السلام انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد سد النهضة العملية الشاملة 2018 شهادة أمان محمد صلاح الدوري المصري

السيسي يهنئ المستشارة الألمانية بعد انتخابها لولاية رابعة

12:41 ص الخميس 15 مارس 2018
السيسي يهنئ المستشارة الألمانية بعد انتخابها لولاية رابعة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- عمر مصطفى:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمناسبة إعادة انتخابها لفترة ولاية رابعة، متمنياً لها مزيداً من التقدم والنجاح، وبما يحقق طموحات وأمال الشعب الألمان.

وأشاد السيسي، بعمق ومتانة العلاقات المصرية الألمانية وسعى الدولتين لتعزيزها وتحقيق مزيد من التعاون على مختلف الأصعدة -حسبما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

كان البرلمان الألماني، انتخب أنجيلا ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، مستشارة لألمانيا لفترة ولاية رابعة.

وحصلت ميركل 63 عاما أمس الأربعاء على 364 صوتا من إجمالي 688 من أصوات نواب البرلمان.

 

السيسي ميركل الحزب المسيحي الديمقراطي

الخبر التالى:

أديب عن ستيفن هوكينج: "العالم كله بيتكلم عنه.. وإحنا مركزين في عبدالله السعيد"

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان