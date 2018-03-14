تجديد الثقة لـ"عباس" أمينًا عامًا لجامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

جدد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الثقة في المحاسب أحمد عباس محمد فرغلي أمين عام الجامعة لمدة عام، للمرة الثانية.

وتولى عباس مهام منصبه، نهاية يوليو ٢٠١٦، قادما من فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلي.

ولد أمين عام جامعة الأزهر فى 13 ديسمبر 1962 م فى محافظة أسيوط، وحصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة، والتحق بالعمل بالجامعة فرع أسيوط وتدرج فى المواقع الخدمية، وعمل باحث شئون مالية، ومراجعا للحسابات، وانتقل مراجعا للكليات العملية، و رقى رئيسا للموازنة بفرع أسيوط، ومديرا عاما لشئون التعليم والطلاب، ثم أمينا عاما مساعدا لفرع الجامعة بأسيوط، و أمينا عاما للجامعة فى عام 2016 .