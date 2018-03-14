​الأوقاف: 25 مليون جنيه من البر لتوفير شهادة أمان للمرأة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة خصصت مبلغ 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر لشراء شهادات أمان للمرأة المعيلة والفقيرة من خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

وأوضح وزير الأوقاف في تصريح اليوم الأربعاء، أن ذلك التخصيص في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وجهودها في مجال البر وخدمة المجتمع، "وإيمانا منها بدور المرأة في المجتمع وحقها في الأمن النفسي والحياة الكريمة، ولا سيما المرأة المعيلة والفقيرة بما لهما من حق على المجتمع كله وحق في أموال البر التي هي مال الله، وإيمانا منها أيضا بأن الفقير والمحتاج تقضى حوائجه بعزة وكرامة في إطار التكافل المجتمعي بين أبناء المجتمع جميعا".

وأضاف أن الوزارة ستكثف جهودها في مجال البر في الفترة المقبلة في ضوء رسالتها في خدمة المجتمع من جهة، وتعظيم استثمارات الأوقاف بما يعود إيجابا على تعظيم المبالغ المخصصة للبر من جهة أخرى.