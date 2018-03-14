مدير التدريب بدار الإفتاء: شعبوية الدين أساس التطرف ولابد من مقاومتها

كتب- إسلام ضيف:

أكد الدكتور عمرو الورداني، مدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، الأربعاء، ضرورة تطوير الخطاب الديني، لافتًا إلى أنه وضع عددًا من المعايير لمعالجة الخطاب الديني الحالي.

وأضاف الورداني في كلمته بندوة "مصر التي نحلم بها" التي نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "هناك عدة أمور لإصلاح الخطاب الديني منها أن يكون الخطاب الديني داعياً لحب الحياة، والتفاعل مع الواقع ويراعي العلوم الاجتماعية، كذلك يقاوم فلسفة المظلومية".

واستكمل: "كذلك يجب الاهتمام بإنسانية الخطاب الديني، ومقاومة شعبوية الدين التي تعد ركيزة أساسية لكل أنواع التطرف والإرهاب".​

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