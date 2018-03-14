وزير الخارجية البرتغالي: شيخ الأزهر يقود مسيرة التجديد والحوار بين الأديان

كتب - محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الخارجية البرتغالية، مساء الأربعاء، بيانًا رسميًّا رحَّبت من خلاله وزير الخارجية البرتغالي بزيارة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى لشبونة.

وأوضحت المشيخة، في بيان لها الاربعاء، أن وزير خارجية البرتغال "أوجستو سانتوس سيلفا" وصف الإمام الأكبر بالممثل الأعلى للإسلام السني، وشيخ الأزهر الذي يضم أكبر وأقدم جامعة في العالم الإسلامي.

وأضافت المشيخة، أن وزير الخارجية البرتغالي قال إن الإمام الأكبر يقود مسيرة التجديد والمراجعة للمناهج الدراسية في سبيل إعادة جامعة الأزهر إلى مكانتها كمركز للدراسات الإسلامية المعتدلة في العالم، ونشر الفكر الإسلامي القابل والداعم للحوار.

ولفتت الخارجية البرتغالي إلى أن شيخ الأزهر لم يكن داعيًا فقط للتسامح بين المذاهب الإسلامية المتنوعة، ولكنه كان دومًا داعمًا للحوار بين الأديان المختلفة، وخاصة الحوار الإسلامي المسيحي.