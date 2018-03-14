السيسي للمصريين: انزلوا الانتخابات.. وأعطوا رسالة إيجابية للعالم

كتب - معتز عباس:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، المصريين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشاركة بالانتخابات تصب في مكانة مصر وتعطي رسالة إيجابية للعالم.

وأضاف "السيسي"، في كلمة خلال زيارته مقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، قائلًا: "أقسم بالله أشرف لي أن العدد الأكبر من المصريين، والتلت يقول لاء من أن نص هذا العدد ينزل ويقول نعم، انزلوا وقولوا لا، بس خلوا الدنيا تشوف أننا شعب أراد الحياة وتغيير الواقع للأفضل".

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر الأربعاء، مقر وزارة الداخلية، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وعدد من الوزراء، وكبار قادة هيئة الشرطة والقوات المسلحة.