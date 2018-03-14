"الهجرة": لن نترك حق "مريم".. وسنقاضي المسىتشفى البريطاني

كتبت- عايدة رضوان:

نعت السفيرة نبيلة مكرم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأربعاء، الطالبة المصرية مريم مصطفى عبد السلام بعد وفاتها متأثرة بالاعتداء الذي تعرضت له في لندن، مؤكدة: "لن نترك القضية إلا بالوصول لقصاص".

وأكدت مكرم في بيان رسمي، أنها أوفدت اللواء سمير طه مساعد الوزير لشئون الجاليات للاطمئنان على حالة الفتاة قبيل وفاتها، وسيتابع الموقف مع السفارة المصرية بلندن التي تنظر حاليا إجراءات مقاضاة المستشفى التي دخلتها الفتاة، لافتة إلى أنها ستصعد المحاسبة الجنائية لقتلة الطالبة المصرية عقابًا على جريمتهم الشنيعة.

وأوضح البيان أن الوزيرة تواصلت مع السفير ناصر كامل- سفير مصر في بريطانيا-، فور وقوع حادث الاعتداء على الطالبة المصرية مريم ببريطانيا، حيث أشار إلى أن السفارة تواصلت مع أسرة الفقيدة لتقدم سبل الدعم المعنوى لها والمساعدة فى إنهاء إجراءات شحن جثمانها لمصر.

وأكد البيان أن السفير المصري أكد أن تعامل المستشفى البريطاني التى دخلتها مريم مع حالتها يدعو للتساؤل وسيتم معاقبتها في حالة ثبوت تعمدها الإهمال الطبي بحق مريم، مؤكداً أن هناك تواصل مستمر بين السفارة مع وزارتي الخارجية والداخلية البريطانيتين لمتابعة القضية.

ولفت البيان إلى أن السفارة قامت بترشيح محام مصري لتمثيل أسرة مريم قضائياً للمطالبة بحقها أمام المحكمة البريطانية من الفتيات اللاتى تعدين عليها واللاتى تم إلقاء القبض عليهن مؤخراً، وسوف يتم توجيه اتهام القتل لهن بعد وفاتها.

ولفت البيان إلى أن الدكتور عماد أبو حسين- المستشار القانوني للسفارة المصرية في لندن أكد أنه بوفاة الفتاة فقد تحول مسار القضية من تعدى بالضرب إلى جناية قتل، مشيراً إلى أنه سيتم تحريك دعوى قضائية ضد المستشفى البريطاني التي دخلتها مريم لإهمالها في علاجها.