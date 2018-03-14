​قبل مريم عبدالسلام.. 4 مصريين سقطوا ضحايا للاعتداء بالخارج

كتب- عمر مصطفى:

توفيت الطالبة المصرية مريم عبد السلام التي تعرضت للاعتداء والسحل على يد 10 فتيات في بريطانيا، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها في أحد مستشفيات لندن.

ويرصد "مصراوي" أبرز الاعتداءات التي تعرض لها المصريين بالخارج، وتوفوا على إثرها:

بداية؛ في 6 مارس 2017، توفي هاني حنفي (30 عامًا) من أبو قير بمحافظة الإسكندرية في ظروف غامضة في سجن "كالتانيسيتا" الإيطالي، أثناء قضاء عقوبته 4 سنوات، بسبب مشاركته في مشاجرات وقعت في إيطاليا عام 2014، حسبما أعلنت السلطات الإيطالية.

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في 24 ديسمبر 2017 لقى علي السيد عامل من محافظة الشرقية مصرعه في مدينة الزرقاء الأردنية، على يد تاجر فلسطيني، تعاون مع خمسة آخرين حين لم تكفيه يديه، فسحلوه وأوسعوه ضربًا حتى نزف إلى أن وافته المنية.

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وفي 9 مارس الجاري، لقي المواطنان تامر أحمد سيد أحمد (18 سنة - من مركز الزقازيق)، ومحمد عماد عبد الستار أحمد (38 عامًا - محافظة المنوفية) مصرعهما نتيجة إطلاق النار عليهما أثناء تحصيلهم لأقساط تجارتهم، حيث يعملون في تجارة اللوحات والسجاد بجنوب إفريقيا.

واليوم، أعلنت وزارة الهجرة وفاة الفتاة المصرية مريم عبدالسلام التي رحلت متأثرة بإصابتها في أحد مستشفيات لندن. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..