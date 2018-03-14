قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض لإقامة منطقة صناعية لدباغة الجلود

كتب- عمر مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة "ناحية الروبيكي محافظة القاهرة"، لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود.

وجاء بالقرار أنه سيتم نقل وإعادة توطين مدابع مصر القديمة في المنطقة الجديدة، مساهمة هيئة وزارة الصناعة بتلك الأصول كحصة عينية في شركة إداراة "مشروع الروبيكي" وتحت اسم شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي.

كان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه بـ 20 فبراير الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض، الأولى بمساحة 506 فدان، والثانية بمساحة 282.3 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة.

