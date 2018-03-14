أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد سد النهضة العملية الشاملة 2018 شهادة أمان محمد صلاح الدوري المصري

قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض لإقامة منطقة صناعية لدباغة الجلود

07:06 م الأربعاء 14 مارس 2018
قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض لإقامة منطقة صناعية لدباغة الجلود

دباغة الجلود

كتب- عمر مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة "ناحية الروبيكي محافظة القاهرة"، لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود.

وجاء بالقرار أنه سيتم نقل وإعادة توطين مدابع مصر القديمة في المنطقة الجديدة، مساهمة هيئة وزارة الصناعة بتلك الأصول كحصة عينية في شركة إداراة "مشروع الروبيكي" وتحت اسم شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي.

كان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه بـ 20 فبراير الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض، الأولى بمساحة 506 فدان، والثانية بمساحة 282.3 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة.
29186644_1786758834677802_6810430998753312768_n

منطقة صناعية لدباغة الجلود دباغة الجلود القاهرة المشروعات الصناعية وزارة التجارة والصناعة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان