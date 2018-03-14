وزير الداخلية: العمليات الإرهابية والإجرامية انخفضت بنسبة بلغت 85%

كتب ـ علاء عمران :

قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن أعداد العمليات الإرهابية والإجرامية انخفضت بنسبة بلغت 85% مما يشير إلى نجاح الجهود الأمنية في منع أسباب وقوع الجرائم، والحد منها وضبط ما يرتكب منها بكل قوة وحسم.

وأضاف وزير الداخلية، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته مقر الوزارة بالقاهرة الجديدة، إن أجهزة الأمن استعادت كامل قدراتها، مشيرًا في كلامه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: "عادت مصر بقيادتكم الحكيمة لمكانتها على المستوى الإقليمي والدولي واستقرت أوضاعها داخليا"ً.

وأوضح وزير الداخلية أن تشريف الرئيس لمقر الوزارة تشريف كبير، لافتًا إلى أن الرئيس يقدم "كافة أوجه الدعم الذي تقدموه لهيئة الشرطة ولأبنائكم من رجالها الأوفياء ذلك الدعم الذى تجسد في إنشاء المقر الحالي للوزارة، وملحقاته وتعزيز أجهزتها بكافة الاحتياجات المادية والتقنية الحديثة، وتوفير كافة المقومات التي تتطلبها المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة فضلًا عن المتابعة المتواصلة، والمعايشة المستمرة من جانب سيادتكم لواقع العمل الأمني وحرصكم على تكامل وقوة أدائه وتطوير آلياته.​