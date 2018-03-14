مايا مرسي تلتقي وزيرة فرنسا للمساواة بين الرجل والمرأة

كتب- السيد الحراني:

التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمارلين شيابا وزيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء بفرنسا، على هامش اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وحضر اللقاء فاطمة الزهراء حسن سكرتير أول بالبعثة المصرية.

وأشادت الوزيرة الفرنسية بإنجازات مصر، لتمكين المرأة، خاصة في مجال التمكين الاقتصادي، ووجهت الدعوة للدكتورة مايا مرسي لزيارة فرنسا؛ لتبادل ونقل الخبرات بين البلدين في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومي للمرأة يشارك في اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بنيويورك، ويمثل مصر وفدًا رفيع المستوى برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة الخارجية وعلى رأسهم السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية للشؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية.​