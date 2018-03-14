400 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر

كتب – محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صرف 400 جنيه مكافأة للعاملين بالجامعة، تقديرا للجهود المبذولة في الفصل الدراسي الأول.

وقال أحمد عباس، الأمين العام لجامعة الأزهر، إن المكافأة تأتي تقديرا المبذولة من العاملين بالجامعة، خلال الفصل الدراسي الأول.

وأضاف عباس في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف المكافأة للعاملين المتعاقدين والمؤقتين والمنتدبين، حرصا من جامعة الأزهر على التخفيف على عاتق العاملين بها.​