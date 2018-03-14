السفير الصيني بالقاهرة: وفرنا 11 ألف فرصة عمل خلال 2018

كتبت - هند الشامي:

عرض السفير الصيني بالقاهرة، سونج أيقوة، ملخصا لتطور الاقتصاد الصيني في الـ5 سنوات الأخيرة.

وقال خلال الملتقى الذي نظمته السفارة الصبنيه بالقاهرة اليوم الأربعاء، حول الأداء لدورتين للبرلمان الصيني إن التقرير الصادر عن رئيس الوزراء الصيني بشأن التنمية في الصين على مدار 5 سنوات الماضية، أكد أن الصين قطعت شوطا كبيرا في الاقتصاد بين بلدان العالم.

ونوه إلى ارتفاع معدل النمو من 54 تريليون إلى 82 تريليون يوان صيني، بمعدل 7.1 % معدل نمو سنوي، بالإضافة لزيادة حجم التنمية من 11.4 إلى 15 % في العالم أي أكثرمن 30% تطور في الاقتصاد العالمي، وبعد 5 سنوات زاد معدل الدخل السنوي للفرد بنسبة 7.4.

وتابع: "في عام 2017 تنامى الاقتصاد الصيني بنسبة 6.9 % وارتفع معدل دخل السكان لنحو 7.3%".

وأضاف أنه في عام 2018، كانت الاهداف المنتظر تحقييها زيادة الناتج المحلي الصيني 6.5٪ وتوفير فرص عمل لأكثر من 11 مليون مواطن وتحقيق النمو المتكامل للدخل مع حجم السكان.