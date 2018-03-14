أكثر الكلمات إنتشاراً

عبد الله السعيد سد النهضة انتخابات الرئاسة الدوري المصري محمد صلاح شهادة أمان العملية الشاملة 2018

بدء اجتماع "اتصالات النواب" لمناقشة "جرائم المعلومات"

12:51 م الأربعاء 14 مارس 2018
بدء اجتماع "اتصالات النواب" لمناقشة "جرائم المعلومات"

نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات

كتب- أحمد علي:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة نضال السعيد رئيس اللجنة؛ لمناقشة مواد من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبدأت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماعها أمس، بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ في حضور 19 وزارة، في مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانتهت أمس من مناقشة 21 مادة.

وأعلنت اللجنة أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي كما يشاع، إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر، علاوة عن دوره في حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.

اتصالات النواب مجلس النواب نضال السعيد جرائم المعلومات وزارة الداخلية

الخبر التالى:

وزير التعليم العالي يعتمد تعيين قيادات إدارية بجامعات حكومية

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان