وزير التعليم العالي يعتمد تعيين قيادات إدارية بجامعات حكومية

كتبت-داليا شبل

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من القرارات الوزارية، بشأن تعيين قيادات جامعية بجامعات عين شمس، والقاهرة والفيوم والزقازيق.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، تم تعيين الأستاذة شهيرة إسماعيل، مديراً عاما لشئون الأفراد، والأستاذة سهير طه، مديرا عاما للبحوث.

كما تم تعيين الأستاذ إبراهيم فتحي، أميناً لكلية التجارة، والدكتور أحمد محمد صلاح الدين، أمينا لكلية الهندسة، والأستاذ سهيل محمود حمزة، مديراً عاماً لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص.

وتضمنت قرارات وزير التعليم العالي، تجديد تعيين عدد آخر من القيادات الإدارية؛ بجامعة القاهرة، حيث تم تجديد تعيين الأستاذ محمد أحمد المحنكر، مديراً عاماً لمشروعات البيئة، والأستاذ حسام محمد إبراهيم، أمينا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة سهام عبده عبد الرحمن، مديرا عاما للشئون الوقائية، والأستاذة سوزان رشدي جرس مديرا عاما للتخطيط ومتابعة الخطة.

وبجامعة الفيوم؛ تم تجديد تعيين أحمد رشاد أمينا لكلية التربية، والأستاذ حازم محمد يحيى، مديرا عاما للشئون الإدارية، والأستاذ هشام محمود جمعة، مديراً عاماً للشئون القانونية.

وأشارت الوزارة -في بيانها-، كما اعتمد الوزير قرارا بتجديد تعيين الأستاذ محمد السعيد، أمينا لكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق.