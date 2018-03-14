التعليم: انتهاء فترة تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية 26 مارس

كتبت- ياسمين محمد:

تستكمل الإدارة العامة للامتحانات، استقبال الاستمارات الورقية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018، من المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتستمر الإدارة في تلقي الاستمارات الورقية التي يملأها طلاب الثانوية العامة منذ 4 فبراير الماضي، حتى 26 مارس المقبل، تمهيدًا لإصدار أرقام الجلوس.

وقال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات، إنه سيتم تسليم الطلاب أرقام الجلوس مطلع مايو القادم.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة في 3 يونيو المقبل وتستمر حتى 1 يوليو.