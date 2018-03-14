متحدث الرئاسة ينشر فيديو للقاء السيسي مع المتبرعتين لـ"تنمية سيناء"

كتب – محمود مصطفى:

نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسيدتين المتبرعتين لحساب تنمية سيناء بصندوق "تحيا مصر".

واستقبل الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، السيدة سيدات محمد إسماعيل عامر، والسيدة فتحية محمد إسماعيل السيد، اللتين تبرعتا لصندوق تحيا مصر "حساب تنمية سيناء".

وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس قرر استقبال السيدتين بمقر رئاسة الجمهورية للتعبير لهما عن خالص تقديره لموقفيهما الوطني المقدر، وحرصهما على المساهمة في جهود تنمية سيناء وتعميرها، التي تسير جنبًا إلى جنب مع عملية "سيناء 2018" للمواجهة الشاملة للإرهاب.

ونوه إلى أن الرئيس وجه في هذه المناسبة التحية للمرأة المصرية على دورها الوطني المستمر في دعم الوطن، والتضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعته وتقدمه واستقراره.