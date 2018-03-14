ترامب: الجيش الأمريكي لديه أكبر إنفاق في تاريخ البلاد

القاهرة - مصراوي:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بتحديث جيش بلاده والاستثمار،فيه قائلا انه يجري حاليا "أكبر" عملية تعزيز عسكري في الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس الراحل رونالد ريجان.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في قاعدة (ميرامار) الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الامريكية بولاية كاليفورنيا الثلاثاء: "أننا نقوم حاليا بأكبر عملية تعزيز عسكري منذ عهد رونالد ريجان وإحدى أكبر عمليات التعزيز العسكري التي شهدناها في تاريخ أمتنا على الاطلاق".

وأشار في هذا السياق إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه ادارته مع الكونجرس أخيرا بشأن الموازنة للعامين القادمين سيوفر 700 مليار دولار لإنفاقها في مجال الدفاع خلال العام الجاري إلى جانب 716 مليار دولار خلال العام المقبل.

ووصفه ترامب بأنه الانفاق "الأكبر على الإطلاق" في تاريخ الولايات المتحدة و"أكثر بكثير من انفاق أي دولة أخرى على الاطلاق"، بحسب وكالة "كونا".

وقال ترامب في كلمة ألقاها في قاعدة (ميرامار) الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الامريكية بولاية كاليفورنيا الثلاثاء: "أننا نقوم حاليا بأكبر عملية تعزيز عسكري منذ عهد رونالد ريجان وإحدى أكبر عمليات التعزيز العسكري التي شهدناها في تاريخ أمتنا على الاطلاق".

وأشار في هذا السياق إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه ادارته مع الكونجرس أخيرا بشأن الموازنة للعامين القادمين سيوفر 700 مليار دولار لإنفاقها في مجال الدفاع خلال العام الجاري إلى جانب 716 مليار دولار خلال العام المقبل

ووصفه ترامب بأنه الانفاق "الأكبر على الإطلاق" في تاريخ الولايات المتحدة و"أكثر بكثير من انفاق أي دولة أخرى على الاطلاق"، بحسب وكالة "كونا".

ورغم أن مسألة زيادة الإنفاق العسكري الأمريكي أمرا ليس مستغربا، فقد زاد كل الرؤساء الأمريكيين الإنفاق العسكري بهدف الإيفاء بمتطلبات للمهمات الخاصة للقوات الأمريكية، مثلما فعل جيمي كارتر عندما وسع العمليات في الخليج العربي ورونالد ريجان الذي وسع سباق التسلح مع الاتحاد السوفيتي وجورج بوش الابن عندما شن الحربين على العراق وأفغانستان.