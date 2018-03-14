الجالية المصرية في الإمارات تكرم عددًا من نواب البرلمان

كتب-محمود رمزي:

كرمت الجالية المصرية في الإمارات، أمس الثلاثاء، عددًا من نواب البرلمان، في مقدمتهم النائب مصطفى بكري، والدكتور محمود حسين، ومها شعبان؛ تقديرًا لدورهم البارز في الحملة الرئاسية، للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحسب، بيان اليوم الأربعاء، وزع الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس الجالية المصرية في دبي، ومنسق الحملة، الدروع على المكرمين، عقب المؤتمر الشعبي الذي حضره مئات المواطنين في دبي، في ختام حملة "علشان تبنيها"، برئاسة النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مؤتمراتها الجماهيرية الخارجية بإمارة دبي.

وحث أبوعجيلة، أعضاء الجالية على الحشد والتصويت بالانتخابات لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معلنًا عن أسماء المنسقين في الإمارات المختلفة ونقاط التجمع لنقل الناخبين بالاتوبيسات إلى مقر التصويت في السفارة بـأبو ظبي أو القنصلية بدبي، كما أعلن عن التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لإرسال رسالة حث المصريين على التصويت وتذكيرهم بمواعيد الانتخاب.

وأوضح منسق الحملة بالإمارات، وعد السفير بعدم تكرار ما حدث في انتخابات 2014 من عدم إمكانية تصويت البعض بعد انتهاء مدة التصويت عن طريق حل المشكلة بإعطاء أرقام لمن هو خارج مقر القنصلية نتيجة الازدحام لكل من حضر خلال فترة التصويت ليتمكن الجميع من التصويت.