وزير الإسكان يُسوّق للمشروعات القومية بمعرض "ميبيم" في فرنسا

كتب- محمد عبدالناصر:

عرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مشاركته فى معرض ميبيم "MIPIM 2018"، بمدينة كان الفرنسية، الفرص الاستثمارية بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، بكل من مدن: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين والمنصورة الجديدتين، وامتداد الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من المستثمرين الأجانب، والمصريين.

وأوضح الوزير، أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وفد رسمي مصري، بهذا المعرض العقاري العالمي، الذي يشهد حضورا كبيرا من مسئولي الصناديق الاستثمارية الضخمة، والمطورين العقاريين، وخبراء هذا القطاع.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، يعقد المعرض ندوات ولقاءات ومؤتمرات، وتعرض الدول المختلفة مشروعاتها الكبرى، وتتم مناقشات مطولة حول هذه المشروعات، كما يتم الاتفاق على ضخ استثمارات بها.



وأوضح مدبولي، أهمية هذا المعرض العالمي، مشيرا إلى أن مصر ستشارك العام المقبل بوفد كبير، وستعرض الوزارة مشروعاتها، بجانب مشروعات المطورين العقاريين المصريين، وسيكون هناك اهتمام كبير بذلك، كما اقترح الوزير عقد مؤتمر بمصر، فى شهر سبتمبر المقبل، لعرض المشروعات الكبرى على كبار المستثمرين العالميين، وصناديق الاستثمار العالمية والشركات الكبرى، مع تنظيم زيارات لمسئوليها لمشروعاتنا الكبرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرهما.

وصرح الوزير بأن المسئول عن الشرق الأوسط بأحد أكبر مكاتب الاستشارات العقارية والتسويق بالعالم"gll"، أكد أن ما يحدث في مصر حاليا من مشروعات يعد طفرة كبيرة، والأرقام مبشرة للغاية، ومصر تعد حاليا رائدة بالمنطقة كلها في مجال الاستثمار العقاري، داعيا مستثمري العالم لضخ استثماراتهم بمصر، متوقعا أن يشهد قطاع الاستثمار العقاري طفرات جديدة خلال العامين المقبلين.